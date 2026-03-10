Champions League l’Atalanta si arrende a un Bayern mostruoso | a Bergamo finisce 1-6

L’Atalanta ha subito una pesante sconfitta in casa contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di Champions League, con il punteggio di 6-1. La partita si è giocata a Bergamo e ha visto i tedeschi dominare l’incontro dall’inizio alla fine, portando a casa una vittoria schiacciante. La squadra italiana ha concluso la partita con un risultato che complica il passaggio del turno.

L’ Atalanta è stata sconfitta con un pesantissimo 6-1 in casa dal Bayern Monaco, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Le reti di Stanisic al 12?, Olise al 22?, Gnabry al 25?, Jackson al 52?, Olise al 64? e Musiala al 67?. Di Pasalic al 93? il gol dell’Atalanta. Il ritorno tra sette giorni a Monaco di Baviera, con i bavaresi di fatto già con un piede e mezzo nei quarti di finale. Full-time #AtalantaBayern #UCL #GoAtalantaGo??? pic.twitter.com7vJtU1aA5q — Atalanta B.C. (@AtalantaBC) March 10, 2026 Le altre partite. Arride alla Spagna il doppio confronto con l’Inghilterra nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Champions League, l’Atalanta si arrende a un Bayern mostruoso: a Bergamo finisce 1-6 Articoli correlati La schedina | Champions League, l’Atalanta sfida il Bayern: notte da storia a BergamoIl fascino delle grandi notti di Champions League torna a scuotere l’Europa oggi, martedì 10 marzo, con l’inizio degli ottavi di finale. Champions League, il Bayern umilia l’Atalanta: finisce 1-6, Italia ai minimi storiciL’Atalanta non ha retto l’urto contro il Bayern Monaco in Champions League: umiliazione storica dei bavaresi negli ottavi di finale Era rimasta solo... Champions League Shock: Solo l’Atalanta agli Ottavi! Tonfo Inter e Juventus Contenuti e approfondimenti su Champions League Temi più discussi: Atalanta-Bayern Monaco, l'andata degli ottavi di UEFA Champions League; Atalanta - Bayern München, anteprima Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e interviste; Il calendario e gli orari di Champions League; Dove vedere Atalanta-Bayern Monaco, andata degli ottavi di Champions League in tv e streaming. Atalanta-Bayern Monaco, diretta Champions League: risultato in tempo reale, goleada dei tedeschiLa Dea affronta la squadra di Kompany alla New Balance Arena: in ballo una fetta importante di qualificazione ai quarti di finale ... tuttosport.com Atalanta-Bayern Monaco diretta Champions League: segui l'andata degli ottavi di finale LIVEL'Atalanta affronta il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Dopo la clamorosa rimonta ai playoff contro un'altra tedesca, il Borussia Dortmund, la squadra di Palladino ... msn.com Champions League, Atalanta-Bayern 1-6: doppietta di Olise, gol di Stanisic, Gnabry, Jackson, Musiala e Pasalic Stadio di Bergamo Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/champions-league-andata-ottavi-finale-atalanta-bayern-mon facebook #Champions League: il Galatasaray piega il Liverpool nell'andata degli ottavi x.com