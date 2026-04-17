Esalazioni tossiche dalla piscina del Bulgari Hotel nel cuore di Roma diverse persone in ospedale per malore

Nel centro di Roma, alcune persone sono state portate in ospedale dopo aver accusato malori mentre si trovavano nella piscina di un hotel di lusso. Le autorità hanno accertato che le cause dei malesseri sono legate a esalazioni tossiche provenienti dalla vasca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario per gestire la situazione e prestare assistenza ai coinvolti. La polizia ha avviato le verifiche del caso.

Diverse persone sono state soccorse al Bulgari hotel nel cuore di Roma per malori legati ad esalazioni tossiche dalla piscina dell'albergo. L'allarme è scattato intorno alle 16. Sul posto agenti del I Gruppo Centro della polizia locale per la messa in sicurezza dell'area, carabinieri e vigili del fuoco. Esalazioni tossiche dalla piscina del Bulgari Hotel a Roma Sul totale di una decina di persone soccorse, dalle prime informazione, sembra ci si siano anche due operai impegnati nella manutenzione della piscina e sono stati trasportati in ospedale. Chiusa dalla polizia locale via della Frezza, da via del Corso a Via di Ripetta e quest'ultima da Via Angelo Brunetti fino a piazza Augusto Imperatore.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Esalazioni tossiche dalla piscina del Bulgari Hotel nel cuore di Roma, diverse persone in ospedale per malore Notizie correlate Esalazioni tossiche dalla piscina di un hotel in centro a Roma: dieci intossicati, una ragazza in ospedaleFuga di esalazioni da una piscina in via della Frezza: dieci persone intossicate, una in codice giallo. Paullo, allarme nella piscina comunale: malore per sette persone. “Troppo cloro nell’acqua”Paullo (Milano), 17 aprile 2026 – Allarme nella piscina comunale a Paullo, nel Milanese: sette persone sono state soccorse, dopo aver accusato... Contenuti e approfondimenti Esalazioni tossiche dalla piscina del Bulgari Hotel nel cuore di Roma, diverse persone in ospedale per maloreDiverse persone sono state soccorse al Bulgari hotel nel cuore di Roma per malori legati ad esalazioni tossiche dalla piscina dell'albergo. L'allarme è scattato intorno ... leggo.it Esalazioni tossiche dalla piscina di un hotel in centro a Roma: dieci intossicati, una ragazza in ospedaleUna fuoriuscita di esalazioni tossiche dalla piscina di un albergo ha provocato un’intossicazione nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, intorno alle 16, in via della Frezza, al civico 23, nel centro di ... fanpage.it