Esalazioni tossiche dalla piscina di un hotel in centro a Roma | dieci intossicati una ragazza in ospedale

Nella centrale via della Frezza a Roma, si è verificata una fuga di esalazioni tossiche provenienti da una piscina di un hotel. Dieci persone sono state colpite e hanno richiesto assistenza medica, con una ragazza trasportata in ospedale in codice giallo. La causa del problema non è ancora stata chiarita e le autorità stanno indagando sull’accaduto. Nessun altro dettaglio sulle circostanze o sulle eventuali conseguenze è stato comunicato.

Fuga di esalazioni da una piscina in via della Frezza: dieci persone intossicate, una in codice giallo. Strade chiuse e verifiche in corso sulle cause.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ragazza incinta aggredita da dieci donne sulla Metro A di Roma: dietro l’attacco una faida tra borseggiatriciAggredita sulla metro A tra Repubblica e Barberini, una 24enne incinta, sospetta borseggiatrice, è stata picchiata da un gruppo di donne. Tragedia a Vigodarzere: morto per esalazioni di monossido, un altro uomo in ospedaleUna persona ha perso la vita e un’altra è rimasta intossicata nella serata di ieri a Vigodarzere, in provincia di Padova, a causa delle esalazioni di... Approfondimenti e contenuti Esalazioni tossiche dalla piscina di un hotel in centro a Roma: dieci intossicati, una ragazza in ospedaleUna fuoriuscita di esalazioni tossiche dalla piscina di un albergo ha provocato un’intossicazione nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, intorno alle 16, in via della Frezza, al civico 23, nel centro di ... fanpage.it Esalazioni tossiche dalla piscina del Bulgari Hotel nel cuore di Roma, diverse persone in ospedale per maloreDiverse persone sono state soccorse al Bulgari hotel nel cuore di Roma per malori legati ad esalazioni tossiche dalla piscina dell'albergo. L'allarme è scattato intorno ... leggo.it