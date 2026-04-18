Roma | esalazioni di cloro in hotel Bulgari in centro cinque intossicati

Nel centro di Roma, cinque persone sono state intossicate nel pomeriggio a causa di una fuga di cloro nel locale tecnico della piscina di un hotel di lusso. L’incidente si è verificato in via della Frezza, all’interno dell’hotel Bulgari, creando momenti di preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari, che hanno soccorso le vittime e avviato le operazioni di messa in sicurezza.

Momenti di intensa preoccupazione si sono verificati nel centro di Roma, dove questo pomeriggio cinque persone sono rimaste intossicate a causa di una fuga di cloro nel locale tecnico della piscina dell’hotel Bulgari, situato in via della Frezza. L’incidente è avvenuto intorno alle 16:00, e secondo le prime ricostruzioni, la causa della fuga sarebbe riconducibile alla miscelazione errata di alcuni prodotti chimici utilizzati nell’impianto di filtrazione della piscina. Intervento delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco. Intorno alle 19:30, sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, insieme alla polizia locale di Roma, ai carabinieri e al personale sanitario del 118.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: esalazioni di cloro in hotel Bulgari in centro, cinque intossicati Notizie correlate Esalazioni di cloro al Bulgari Hotel di Roma: cinque intossicati, due in codice rossoRoma, 18 aprile 2026 – Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri in via della Frezza, a Roma, presso il Bulgari Hotel, dove intorno alle... Roma, esalazioni di cloro in piscina all’Hotel Bulgari: diversi intossicatiNel pomeriggio si sono verificate esalazioni tossiche di cloro dalla piscina dell’Hotel Bulgari, in piazza Augusto imperatore, a Roma. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dipendenti dell'Hotel Bulgari di Roma intossicati dal cloro in piscina, in 10 in ospedale dopo le esalazioni; Roma piazza Augusto Imperatore, esalazioni cloro nella piscina dell'Hotel Bulgari: clienti in fuga, 10 dipendenti in ospedale; Roma, esalazioni di cloro in piscina all’Hotel Bulgari: diversi intossicati; Roma, esalazioni da piscina hotel del centro: diversi intossicati. Dipendenti dell'Hotel Bulgari di Roma intossicati dal cloro in piscina, in 10 in ospedale dopo le esalazioniRoma, fuga di cloro al Bulgari Hotel: evacuazione e intossicati durante la manutenzione in piscina. I rischi delle esalazioni ... virgilio.it Roma, esalazioni di cloro in hotel di lusso: evacuazione e cinque intossicatiMomenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi nel centro di Roma, dove intorno alle 19.30 si è verificato un incidente all’interno dell’albergo ... castellinotizie.it Lo Speciale, dove la notizia è solo l'inizio. . La premier Giorgia Meloni nel corso del suo intervento all’assemblea di Federalberghi a Roma parla anche della situazione geopolitica annunciando una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. #giorgiameloni #fed facebook Achille Lauro incanta Roma: show a sorpresa alla Fontana di Trevi #achillelauro x.com