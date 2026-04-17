Roma esalazioni di cloro in piscina all’Hotel Bulgari | diversi intossicati

Nel pomeriggio a Roma, presso l’Hotel Bulgari in piazza Augusto Imperatore, si sono verificate esalazioni di cloro provenienti dalla piscina. Alcune persone presenti nella struttura hanno riportato sintomi di intossicazione e sono state assistite sul posto. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione, mentre le cause delle esalazioni sono ancora in fase di accertamento. Nessuna informazione è stata fornita sull’entità dei coinvolti o sulle condizioni di salute.

Nel pomeriggio si sono verificate esalazioni tossiche di cloro dalla piscina dell’ Hotel Bulgari, in piazza Augusto imperatore, a Roma. Intorno alle 16 agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti su posto per l’immediata messa in sicurezza dell’area. Allertato il personale del 118, si è reso necessario l’intervento sanitario per una decina di persone, alcune delle quali condotte in vari ospedali per le cure del caso, a seguito di intossicazione. Dalle prime notizie apprese si tratterebbe per lo più di personale che lavora all’interno dell’albergo. Le pattuglie hanno provveduto a fornire ausilio alle operazioni di soccorso e delimitato la zona con la chiusura di via della Frezza, da via del Corso a Via di Ripetta e quest’ultima da Via Angelo Brunetti fino a piazza Augusto Imperatore.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, esalazioni di cloro in piscina all’Hotel Bulgari: diversi intossicati Notizie correlate Esalazioni tossiche dalla piscina del Bulgari Hotel nel cuore di Roma, diverse persone in ospedale per maloreDiverse persone sono state soccorse al Bulgari hotel nel cuore di Roma per malori legati ad esalazioni tossiche dalla piscina dell'albergo. Esalazioni tossiche dalla piscina di un hotel in centro a Roma: dieci intossicati, una ragazza in ospedaleFuga di esalazioni da una piscina in via della Frezza: dieci persone intossicate, una in codice giallo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Roma piazza Augusto Imperatore, esalazioni cloro nella piscina dell'Hotel Bulgari: clienti in fuga, 10 dipendenti in ospedaleMomenti di paura in centro venerdì pomeriggio. Sul posto 118 e vigili del fuoco. Erano in corso le pulizie della vasca ... roma.corriere.it Esalazioni tossiche dalla piscina del Bulgari Hotel nel cuore di Roma, diverse persone in ospedale per maloreDiverse persone sono state soccorse al Bulgari hotel nel cuore di Roma per malori legati ad esalazioni tossiche dalla piscina dell'albergo. L'allarme è scattato intorno ... ilmattino.it