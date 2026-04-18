Roma educazione gender ai bimbi dell’asilo | ira di genitori e FdI

A Roma, alcune iniziative educative rivolte ai bambini dell’asilo hanno suscitato proteste tra i genitori. Tra le attività proposte ci sono letture di libri che affrontano temi legati all’educazione di genere, come “Perché hai due mamme?” e “Perché hai due...”. La questione ha portato anche a prese di posizione da parte di esponenti politici di un partito di maggioranza, che hanno espresso dissenso rispetto a queste proposte.

«No gender negli asili». Recitano così una serie di manifesti affissi la notte scorsa in più Municipi di Roma Si tratta di manifesti di protesta, spiegano da Fratelli d’Italia «promossi da alcuni gruppi spontanei di genitori, preoccupati per i contenuti educativi introdotti negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia. Al centro delle critiche le iniziative didattiche che includono anche letture come “Perché hai due mamme?” o “Perché hai due papà?”, strumenti usati per affrontare temi complessi legati alla famiglia e alla fluidità sessuale- prosegue la nota -. Questo è il risultato di corsi di formazione capillari organizzati dal comune di Roma e imposti agli educatori di Roma negli ultimi tre anni, appaltati a militanti Lgbtq+.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Roma, educazione gender ai bimbi dell’asilo: ira di genitori e FdI Notizie correlate Leggi anche: Libri gender ai bambini dell’asilo, genitori in rivolta a Roma: “Una vergogna indicibile” Educazione gender fluid dalle elementari, al via progetto lgbtq per "distruggere generi", Pro Vita e Famiglia: "Bimbi come cavie”“Non si tratta di un progetto culturale innocuo - denuncia Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia - perché parla esplicitamente di ‘esplorare... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Monteverde invasa dai manifesti no gender: Giù le mani dai nostri bambini; Libri su teoria gender distribuiti ai bimbi asilo, in rivolta i genitori del XII municipio a Roma; Libri gender negli asili, la rivolta dei genitori: Tentativo di rieducare forzatamente i bimbi; Manifesti contro l’educazione gender nei nidi: scontro politico in Campidoglio. Libri su teoria gender distribuiti ai bimbi asilo, in rivolta i genitori del XII municipio a Roma'No gender negli asili, giù le mani dai bambini. Tomassetti vergogna!'. E' quanto si legge nei manifesti affissi nelle strade del XII Municipio dal comitato spontaneo di mamme e papà del territorio. ' ... adnkronos.com Gender nei nidi, famiglie in rivolta. E Fdi interroga il Comune di RomaIl consigliere Rocca: Libri non adeguati ai bambini. La guerra del Pd ai cattolici ... ilgiornale.it A Roma l'Assemblea Nazionale di Federalberghi. Meloni, il turismo racconta cosa significa essere italiani. Il presidente Bernabò Bocca ha segnalato come sul settore pesino le incertezze geopolitiche e il lavoro di "pirati e abusivi" facebook Roma, Achille #Lauro incanta il pubblico a Fontana di Trevi | IL VIDEO x.com