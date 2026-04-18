Avellino Ovest la Polizia Stradale dedica una sala alla memoria di Giuseppe Walter Manfra
Martedì 21 aprile 2026, a Mercogliano, si svolgerà una cerimonia per dedicare la sala riunioni della Sottosezione Polizia Stradale di Avellino Ovest alla memoria dell’Assistente Capo della Polizia di Stato, deceduto nel dicembre 2020 all’età di 41 anni. La cerimonia si terrà in presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine e familiari. La sala porterà il nome di Giuseppe Walter Manfra, ricordato per il suo servizio.
Martedì 21 aprile 2026, a Mercogliano (AV), si terrà la cerimonia di dedica della sala riunioni della Sottosezione Polizia Stradale di Avellino Ovest alla memoria dell’Assistente Capo della Polizia di Stato Giuseppe Walter Manfra, deceduto il 12 dicembre 2020 all’età di soli 41 anni.Un tributo al.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie correlate
Piediluco, tratto del lungolago alla memoria di Walter Mazzilli: “Attenzione alla storia e alla cultura del territorio”Ventisette voti favorevoli e due astenuti per onorare la memoria di Walter Mazzilli.
Amministrative ad Avellino, Walter Giordano rinuncia alla candidatura a sindaco“Cari amici, ho deciso di rinunciare a concorrere alla candidatura a sindaco di Avellino per il campo largo.
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: A16 Napoli-Canosa, aggiornamento chiusura Avellino Ovest-Baiano verso Napoli; Avellino, scoperti otto chili di cocaina nel cruscotto dell'auto; In autostrada con 8 chili di cocaina, arrestati due trafficanti siciliani; Mugnano: arrestati due trafficanti di cocaina sulla rotta Napoli-Bari.
Avellino, scoperti otto chili di cocaina nel cruscotto dell'auto: catturati due corrieriL'operazione degli agenti della Polstrada è scattata nei pressi di Mugnano del Cardinale. Sequestrata droga per 250mila euro. I due corrieri sono stati ... napoli.repubblica.it
VIDEO/ Arrestati due trafficanti di cocaina sulla rotta Napoli-BariLa Polizia di Stato di Avellino, nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto due uomini per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente ... irpinianews.it
IrpiniaTv. . : ' Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Avellino Ovest hanno arrestato due uomini con pregiudizi penali, di - facebook.com facebook