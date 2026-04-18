Nella zona tra Magliana e Villa Bonelli a Roma, i Carabinieri della compagnia Roma Eur hanno condotto un servizio di controllo straordinario del territorio. Durante l'operazione sono stati arrestati tre soggetti e una persona è stata denunciata. Le verifiche hanno coinvolto diverse aree di quei quartieri, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e verificare il rispetto delle norme.

I Carabinieri della compagnia di Roma Eur hanno recentemente portato a termine un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio, concentrandosi in particolare nei quartieri Magliana e Villa Bonelli. Questa operazione, mirata alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al monitoraggio della circolazione stradale, è stata realizzata seguendo le linee strategiche stabilite dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini. Tali linee sono state condivise durante le riunioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Durante queste attività, i militari hanno arrestato tre persone, denunciato un individuo, identificato 110 persone e controllato 48 veicoli.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli tra Magliana e Villa Bonelli, 3 arresti e una denuncia

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