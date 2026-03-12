Roma | controlli nei quartieri Magliana Villa Bonelli e Trullo 3 arresti e 4 denunce

Nella giornata di oggi, i carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno effettuato controlli nei quartieri Magliana, Villa Bonelli e Trullo, portando all’arresto di tre persone e alla denuncia di altre quattro. Le operazioni hanno coinvolto diverse zone delle aree interessate, con il risultato di conseguire i provvedimenti giudiziari previsti. La polizia ha comunicato i dettagli delle operazioni e dei soggetti coinvolti.

Tre persone sono state arrestate e quattro denunciate alla Procura della Repubblica: questo è il bilancio finale dei controlli condotti dai carabinieri della Compagnia Roma Eur nei quartieri della Magliana, Villa Bonelli e Trullo di Roma. L’operazione, che ha avuto come obiettivo la prevenzione e la repressione della criminalità diffusa, è stata realizzata con il supporto specialistico dei carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità), del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro), del Nipaaf (Nucleo investigativo di polizia ambientale, agraria e forestale) e del Nucleo cinofili. Detenzioni e arresti significativi. Durante queste operazioni, i carabinieri sono riusciti ad assicurare alla giustizia tre individui. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

