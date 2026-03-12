Roma | controlli a San Basilio 6 arresti e una denuncia

A Roma, nel quartiere San Basilio, i carabinieri della compagnia Monte Sacro hanno eseguito un’operazione di controllo che si è conclusa con sei persone arrestate e una denunciata. Durante l’intervento sono stati effettuati controlli a persone e veicoli, e sono state identificate diverse situazioni sospette. L’operazione si inserisce in una serie di interventi mirati a garantire la sicurezza nel quartiere.

Prosegue l’attività di controllo del territorio nel quartiere San Basilio, dove i carabinieri della compagnia Monte Sacro hanno effettuato un’importante operazione che ha portato all’arresto di sei persone. Durante le operazioni, una persona è stata denunciata e altre sette sono state segnalate alla prefettura per uso personale di droghe. Complessivamente, i militari hanno identificato 121 persone e controllato 41 veicoli. Dettagli sugli arresti e sequestri. Nel dettaglio, i carabinieri hanno arrestato un 52enne romano. L’uomo, fermato a bordo di un’auto a noleggio, è stato trovato in possesso di 11 involucri contenenti cocaina e crack, oltre a dosi di hashish e una somma di denaro contante. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

