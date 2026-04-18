Roma conferma la certificazione per la parità di genere | Un' amministrazione sempre più equa

Roma ha rinnovato la certificazione per la parità di genere, confermando il suo impegno a promuovere un'amministrazione più equa. L'amministrazione ha anche adottato misure per contrastare discriminazioni e molestie sul luogo di lavoro, rafforzando le iniziative già in atto. La conferma della certificazione rappresenta un passo importante nel percorso di promozione della parità tra uomini e donne all’interno delle strutture pubbliche.

Roma Capitale rinnova e rafforza il proprio impegno per la parità di genere e contro discriminazioni e molestie sul lavoro. L’ente certificatore RINA ha confermato, con un audit del 15 aprile, che il sistema di gestione dell’amministrazione è conforme alla norma che fissa lo standard di.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Partecipate: Centrale del latte di Roma ottiene certificazione per parita’ genereLa Centrale del latte di Roma ottiene la certificazione per la parità di genere, un passo significativo verso l'uguaglianza sul lavoro.

Aziende sanitarie. Parità di genere, c’è la certificazioneConfermato il rinnovo della Certificazione di genere per le aziende sanitarie ferraresi, conseguita nel febbraio 2024, a dimostrazione dell’impegno...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Indra Group rinnova in Italia la certificazione ISO 37001, rafforzando il proprio impegno per l’integrità e le pratiche di buon governo; Corsport sicuro: Inter ha certificato: Roma non è competitiva. E in estate sarà ceduto…; La sanità che funziona è a Prato. Certificazione di valore per la Medicina Nucleare: Un fiore all’occhiello; Contratti pirata: depositata alla Camera una proposta di legge per la certificazione pubblica dei CCNL.

Indra Group rinnova in Italia la certificazione ISO 37001, rafforzando il proprio impegno per l’integrità e le pratiche di buon governoNews dell'ultima ora dall'Italia e dal mondo. Notizie, video, rubriche e approfondimenti su Sport, Cronaca, Economia, Politica, Salute e tanto altro ... adnkronos.com

Lavoro, 'Managing for inclusion' tappa a Roma per accompagnare pmi a certificazione di genereAiutare le imprese e i manager a costruire luoghi di lavoro sempre più inclusivi, favorire percorsi di carriera capaci di ridurre il divario di genere e la disparità salariale a parità di mansioni, ... adnkronos.com

Giacomo Cagnes e il futuro Papa: lo scatto della marcia per la pace a Roma nel 1983. La conferma dalla figlia Sara - facebook.com facebook

Rafforziamo il nostro network intercontinentale grazie al potenziamento dei collegamenti di @cathaypacific verso Hong Kong. Un risultato che testimonia la crescita costante dei flussi tra Italia e Asia e il ruolo sempre più centrale dell'aeroporto di Roma Fiu x.com