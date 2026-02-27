Un cane antidroga, recentemente assegnato alla compagnia di San Benedetto, ha individuato tracce di sostanze stupefacenti su un uomo di 28 anni, contribuendo a un'operazione delle forze dell'ordine nella stazione locale. L'episodio si è svolto in un contesto di controlli di routine finalizzati a contrastare il traffico di droga nella zona.

Nasly, il cane antidroga della guardia di finanza che di recente è di stanza nella compagnia di San Benedetto, ha aiutato gli operatori delle fiamme gialle a mettere a segno un’operazione antidroga nella stazione di San Benedetto. Il cane ha fiutato la presenza di droga addosso a un ventottenne di nazionalità pakistana che ha consegnato spontaneamente ai finanzieri 5 dosi di hashish. Comportamento che non ha evitato la perquisizione domiciliare dove i militari hanno trovato altre 23 dosi della stessa sostanza stupefacente, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il cane antidroga fiuta la droga addosso a un 28enne

