Roma | sequestri di droga a Ponte di Nona 51enne denunciato

Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri di Tivoli hanno sequestrato droga a Ponte di Nona e denunciato un uomo di 51 anni. La scoperta è avvenuta durante un blitz nel quartiere, dove i militari hanno fermato un sospetto vicino a un edificio. Con l’aiuto dei cani molecolari, hanno trovato stupefacenti nascosti in una scatola di cartone. L’operazione è partita da una segnalazione anonima che indicava un possibile deposito di droga. La strada inizia a essere controllata più intensamente in quella zona.

Nelle prime ore della mattinata, a partire dalle ore 06:00, i carabinieri di Tivoli, con il supporto del nucleo cinofili di Roma, hanno attuato un servizio coordinato di controllo del territorio nel quartiere di Ponte di Nona. Operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, mirata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e la criminalità diffusa, ha portato a denunce, segnalazioni amministrative e al sequestro di diversi quantitativi di droga. Nel corso dell'attività, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un romano di 51 anni, operaio con precedenti, trovato in possesso di un coltello a farfalla della lunghezza di 20 cm.