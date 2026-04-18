Nella periferia est di Roma, la Polizia di Stato ha smantellato un sistema di spaccio di droga all’interno di un condominio a Ponte di Nona. Durante l’intervento, un cane addestrato ha fiutato circa 12 chilogrammi di hashish e cocaina nascosti tra le mura dell’edificio. L’operazione ha portato all’arresto di alcune persone coinvolte nell’attività illecita.

Un sistema di spaccio ben organizzato, abilmente nascosto tra le mura di una palazzina situata a Ponte di Nona, è stato smantellato dalla Polizia di Stato al termine di un’operazione che ha avuto luogo nella periferia est di Roma. A guidare gli agenti verso il “tesoro” occulto è stato il fiuto di Nelly, un cane antidroga della Questura capitolina, che ha permesso di rinvenire e sequestrare oltre 12 chili di stupefacente, comprendente sia hashish che cocaina. Questo blitz si inserisce in un più ampio dispositivo di controlli a 360 gradi messo in atto dagli uomini del distretto Casilino, sviluppato su più direttrici operative: dalle verifiche...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: condominio della droga a Ponte di Nona, cane agente fiuta 12kg tra hashish e cocaina

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Ponte di Nona, droga nelle cantine del palazzo: sequestrati 12 chili di hashish e cocaina ift.tt/rThQMSV x.com

Ponte di Nona, “condominio della droga” da oltre 12 chili di stupefacenti fiutati da ‘Nelly’: 2 arresti della Polizia di Stato. Sequestrate circa 700 dosi. #questuradiroma #essercisempre #poliziadistato Clicca qui per leggere la notizia completa https://questure. facebook