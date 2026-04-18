Ponte di Nona droga nelle cantine del palazzo | sequestrati 12 chili di hashish e cocaina

Nella periferia est di Roma, nel quartiere di Ponte di Nona, gli agenti della Polizia di Stato hanno scoperto un deposito di droga all’interno di un palazzo. Durante un’operazione, sono stati sequestrati oltre 12 chili di hashish e cocaina. La palazzina era stata adattata a una base logistica per lo spaccio nel VI municipio. L’intervento ha portato al sequestro e alla messa sotto controllo dello stabile.

Un deposito di droga nel cuore della periferia est di Roma. Oltre 12 chili di stupefacente sono stati sequestrati dagli agenti della Polizia di Stato in una palazzina di ponte di Nona, trasformata in una vera e propria base logistica per lo spaccio nel quadrante del VI municipio.Il controllo nel.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Roma, "condominio della droga" a Ponte di Nona: cane antidroga fiuta oltre 12 kg di droga nascosti tra cantine e appartamentiUn'intera attività di spaccio organizzata all'interno di una palazzina periferica è stata smantellata dalla Polizia di Stato a Ponte di Nona, alla... Il triangolo della droga nelle campagne del Pavese: sequestrati 7 chili di cocaina ed eroinaSiziano, 8 marzo 2026 – Due misure cautelari e cinque indagati in stato di libertà. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Roma, scoperto il taxi della droga: consegne a domicilio e 5 arresti tra periferia e centro; Roma, condominio della droga a Ponte di Nona: cane antidroga fiuta oltre 12 kg di droga nascosti tra cantine e appartamenti; Blitz a Tor Bella Monaca e Ponte di Nona. 6 pusher in manette; Condominio dello spaccio a Roma. Cane antidroga fiuta 12kg stupefacenti. Roma, condominio della droga a Ponte di Nona: cane antidroga fiuta oltre 12 kg di droga nascosti tra cantine e appartamentiUn'intera attività di spaccio organizzata all'interno di una palazzina periferica è stata smantellata dalla Polizia di Stato a Ponte di Nona, alla periferia est di Roma. L'intervento ha portato al seq ... msn.com Roma, condominio usato per lo spaccio: sequestrati 12 chili di drogaBlitz della polizia a Ponte di Nona, nella periferia est di Roma, dove è stato smantellato un sistema di spaccio nascosto all’interno di una palazzina. gds.it Ponte di Nona, “condominio della droga” da oltre 12 chili di stupefacenti fiutati da ‘Nelly’: 2 arresti della Polizia di Stato. Sequestrate circa 700 dosi. #questuradiroma #essercisempre #poliziadistato Clicca qui per leggere la notizia completa https://questure. - facebook.com facebook