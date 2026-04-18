Nella zona di Ponte di Nona a Roma, la Polizia di Stato ha concluso un’operazione che ha portato al sequestro di circa 700 dosi di sostanze stupefacenti. L’intervento ha riguardato una palazzina nell’area orientale della città, dove gli agenti hanno smantellato un presidio di spaccio. L’intera operazione si è svolta senza incidenti e ha portato all’arresto di alcune persone coinvolte.

Un’operazione della Polizia di Stato ha portato alla disarticolazione di un presidio di spaccio situato in una palazzina a Ponte di Nona, nell’area orientale di Roma. Grazie all’intervento del cane antidroga Nelly, le autorità hanno individuato e sequestrato oltre 12 chili di sostanze stupefacenti, tra cui hashish e cocaina, suddivisi in circa 700 dosi, determinando l’arresto di due cittadini italiani di età compresa tra i 22 e i 48 anni con l’accusa di detenzione di droga finalizzata allo spaccio. L’efficacia delle unità cinofile contro la microcriminalità urbana. Il successo dell’intervento nel quadrante est della capitale evidenzia come l’impiego di unità specializzate sia determinante per penetrare realtà edilizie complesse dove le attività illecite si nascondono tra i residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, colpo allo spaccio a Ponte di Nona: 700 dosi sequestrate

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Ponte di Nona, droga nelle cantine del palazzo: sequestrati 12 chili di hashish e cocaina ift.tt/rThQMSV x.com

Ponte di Nona, “condominio della droga” da oltre 12 chili di stupefacenti fiutati da ‘Nelly’: 2 arresti della Polizia di Stato. Sequestrate circa 700 dosi. #questuradiroma #essercisempre #poliziadistato Clicca qui per leggere la notizia completa https://questure. facebook