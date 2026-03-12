Roma blitz nel triangolo dello spaccio | 8 arresti sequestrate 270 dosi e 3mila euro in contanti

A Roma, i Falchi della Polizia di Stato hanno effettuato un blitz nel “triangolo dello spaccio”, che comprende i quartieri di Tor Bella Monaca, San Basilio e Montesacro. Durante l’operazione sono stati arrestati otto persone, sequestrate 270 dosi di droga e trovati circa 3.000 euro in contanti. L’intervento si è svolto in modo rapido e mirato, seguendo i movimenti dello spaccio al dettaglio nella zona.

Roma, 12 marzo 2026 – Con una sequenza di interventi rapidi, calibrati sui movimenti dello spaccio al dettaglio, i Falchi della Polizia di Stato capitolina hanno colpito il “triangolo dello spaccio” tracciato tra i quartieri di Tor Bella Monaca, San Basilio e Montesacro. Sono 8 i pusher arrestati, nel giro di poche ore, in 6 distinti interventi, con un bilancio complessivo di 270 dosi di sostanze stupefacenti sequestrate, tra cocaina e hashish, oltre a circa 3.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il primo arresto è scattato a San Basilio, dove un giovane, tradito dal suo continuo andirivieni, accortosi di essere stato scoperto, ha tentato di guadagnarsi la fuga tra i vicoli del quartiere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

