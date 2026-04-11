Bolzano colpo allo spaccio | sequestrati 5.000 dosi di droga

Lo scorso 7 aprile, i Carabinieri di Laives hanno portato a termine un’operazione nelle zone di confine tra Bolzano e la Bassa Atesina, sequestrando circa 5.000 dosi di droga e arrestando due uomini di 49 anni. L’intervento si è concentrato sul controllo del territorio e sulla sicurezza urbana, portando all’arresto dei sospettati coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti.

La sicurezza urbana e il controllo del territorio nelle zone di confine tra Bolzano e la Bassa Atesina sono stati al centro di un’operazione dei Carabinieri di Laives, culminata lo scorso 7 aprile con l’arresto di due uomini di 49 anni. Il provvedimento è scattato intorno alle ore 23:00 in via Dürer, nei pressi dell’aeroporto di Bolzano, a seguito del fermo di un veicolo in sosta occupato dai due cittadini nordafricani, accusati di detenere sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Dettagli del sequestro e flussi finanziari illegali. L’intervento, che ha il supporto fondamentale dell’Aliquota Radiomobile di Egna, ha portato alla luce una quantità significativa di droga. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano, colpo allo spaccio: sequestrati 5.000 dosi di droga Catania, arrestato con oltre 70 dosi di droga pronte allo spaccio: in manette 36enneÈ stato bloccato mentre si trovava in auto con circa 70 dosi di sostanze stupefacenti già confezionate e pronte per la vendita. Civitavecchia: lotta allo spaccio, arrestate due persone, sequestrati 350 grammi di drogaContinua senza sosta l’impegno della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia nel contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti sul... Temi più discussi: Doppio colpo allo spaccio, arrestati tre giovani tra Genzano e Selva Candida; Vita da ricco senza lavoro: smascherato pusher, maxi sequestro da oltre 21mila euro; Droga, colpo allo spaccio a Ponte di Nona: arrestati padre e figlio. Operazione di Carabinieri contro lo spaccio a BolzanoI Carabinieri di Bolzano hanno assestato un colpo alle piazze di spaccio attive nei quartieri popolari della città. Nel mirino dei militari era da tempo finito un cittadino albanese, titolare di un ... ansa.it Colpo allo spaccio sul territorio. Sequestrato un chilo di cocainaNel pomeriggio del 2 gennaio i carabinieri di Bondeno, supportati dai carabinieri del comando provinciale di Ferrara, hanno portato a termine un’operazione che ha condotto al sequestro di oltre un ... ilrestodelcarlino.it SI tratta di due nordafricani, classe 1977, fermati vicino all'aeroporto. #TG33AltoAdige --- TV33 | La tua TV in Trentino Alto Adige Canale 19 del digitale terrestre Streaming live e on demand su tv33.it Redazioni a Trento e a Bolzano - facebook.com facebook La Polizia festeggia il 174esimo anniversario della fondazione. A Bolzano la cermonia ufficiale con il questore Giuseppe Ferrari, la commissaria di governo Maddalena Travaglini e le autorità civili e militari #ioseguoTgr @TgrRai x.com