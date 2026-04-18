Quarticciolo il caveau sotto la mattonella | così veniva nascosta la droga alla ' Madonnina'

Nel quartiere Quarticciolo è stato scoperto un nascondiglio sotto il massetto del pavimento di una camera da letto. La polizia ha trovato all’interno del caveau una quantità di sostanze stupefacenti, occultate sotto una mattonella. L’indagine ha portato al sequestro di droga e all’arresto di una persona coinvolta nel metodo di occultamento. La scoperta si inserisce nelle operazioni di contrasto al traffico illecito nella zona.

Un nascondiglio ricavato nel massetto del pavimento, proprio sotto una mattonella della camera da letto. Era lì che un uomo di 52 anni custodiva le scorte di cocaina destinate ai pusher del Quarticciolo. L'operazione è scattata nella nota piazza di spaccio della "Madonnina", dove gli agenti della.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Roma: spaccio e droga nascosta in locale a Quarticciolo, chiuso per 10 giorniUn bar, situato in viale Palmiro Togliatti al Quarticciolo, è stato chiuso e la sua licenza sospesa per un periodo di dieci giorni. Leggi anche: Macrolotto Zero e Soccorso. La droga era nascosta sotto la pensilina del bus Contenuti di approfondimento Roma, caveau della droga in camera da letto: arrestato 52enneL’arresto è avvenuto nel quartiere Quarticciolo. L’uomo avrebbe custodito la droga destinata ai pusher della zona nella piazza di spaccio La Madonnina. Nella camera da letto gli agenti hanno ... tg24.sky.it Caveau della droga nascosto in casa al Quarticciolo, un arresto a RomaTra un'ingegneria domestica sofisticata ed una gestione contabile old school è maturato l'arresto di un cinquantaduenne romano al Quarticciolo ... italpress.com