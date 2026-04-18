Roma-Atalanta sabato 18 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Gasperini contro il suo passato

Sabato sera alle 20:45 si gioca all'Olimpico la partita tra Roma e Atalanta, due squadre che si contendono punti importanti nella stagione. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote dei bookmaker indicano un pareggio come possibile risultato. La sfida assume un significato particolare per l'allenatore della squadra ospite, che affronta una trasferta che potrebbe influenzare significativamente il cammino delle due formazioni.

Gran parte della stagione di Roma e Atalanta può decidersi col risultato di questo scontro diretto, che si gioca sabato sera all’Olimpico. I giallorossi non possono assolutamente sbagliare in questo turno casalingo se vogliono continuare a lottare per il quarto posto, e quindi per la Champions League. La formazione capitolina è tornata al successo con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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