Roma-Atalanta sabato 18 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Sabato sera all’Olimpico si gioca la partita tra Roma e Atalanta, con in palio punti fondamentali per entrambe le squadre. La sfida è prevista alle 20:45 e rappresenta un momento chiave della stagione, poiché potrebbe influenzare notevolmente le posizioni in classifica. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote dei bookmaker indicano un equilibrio tra le due squadre.

Gran parte della stagione di Roma e Atalanta può decidersi col risultato di questo scontro diretto, che si gioca sabato sera all’Olimpico. I giallorossi non possono assolutamente sbagliare in questo turno casalingo se vogliono continuare a lottare per il quarto posto, e quindi per la Champions League. La formazione capitolina è tornata al successo con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Roma-Atalanta (sabato 18 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Atalanta-Juventus (sabato 11 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl big match di questo turno in Serie A e senza dubbio quello che vede opposte Atalanta e Juventus sabato sera alla New Balance Arena di Bergamo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Roma-Atalanta: info tagliandi del settore ospiti; Dove vedere Roma-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Probabile Formazione - 33° Giornata | La Gazzetta dello Sport; Calcio, Serie A, arbitri: Marcenaro per Roma-Atalanta. La giornata giallorossa - Wesley salta l'Atalanta, Pisilli verso il forfait. Domani parla GaspI giallorossi di Gasperini si preparano alla gara di sabato sera: arrivano novità sulle condizioni dei due calciatori della Roma. Ecco le news di oggi ... ilromanista.eu Roma-Atalanta dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioniPer novanta minuti Gasperini dovrà mettere da parte i dissapori di questa settimana con Claudio Ranieri. Davanti a lui il suo passato, l'Atalanta di Palladino che all'andata lo ha battuto 1-0 col gol ... calciomercato.com Verso Roma-Atalanta: anche oggi, Wesley è stato assente in allenamento e non ha preso parte alla seduta. Non è arrivato l’ok medico a Gasperini per poterlo utilizzare contro i nerazzurri. E non dovrebbero esserci sorprese anche per quanto riguarda la situ facebook Atalanta, attenta a Milan e Roma: alle rivali di Serie A piace il D.S. nerazzurro Tony D’Amico #milanpress x.com