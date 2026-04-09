Atalanta-Juventus sabato 11 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Sabato sera alle 20:45 si gioca uno dei match più attesi della giornata di Serie A, con l’incontro tra Atalanta e Juventus alla New Balance Arena di Bergamo. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e le quote dei bookmaker indicano un certo equilibrio tra le due squadre. Gli appassionati attendono con interesse questa sfida che promette di essere molto combattuta.

Il big match di questo turno in Serie A e senza dubbio quello che vede opposte Atalanta e Juventus sabato sera alla New Balance Arena di Bergamo. Entrambe le formazioni sono in piena corsa per i rispettivi obiettivi e si giocano tantissimo in questo scontro diretto. La Dea, reduce dal successo netto per 0-3 al. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Atalanta-Juventus (sabato 11 aprile 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici Atalanta-Juventus (sabato 11 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl big match di questo turno in Serie A e senza dubbio quello che vede opposte Atalanta e Juventus sabato sera alla New Balance Arena di Bergamo.