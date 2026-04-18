Stasera allo Stadio Olimpico di Roma, durante la partita tra la squadra locale e l’Atalanta, non saranno mostrati sui maxischermi i volti dei dirigenti del club. La decisione, riferita da una fonte radiofonica, è stata presa dalla dirigenza e prevede di non inquadrare gli esponenti del club durante l’evento. La misura si applica esclusivamente alla visualizzazione sui schermi durante la partita.

Le luci dello Stadio Olimpico di Roma non illumineranno tutti allo stesso modo stasera. Secondo quanto rivelato da Iacopo Savelli a Radio Romanista, la dirigenza giallorossa avrebbe impartito una direttiva precisa: evitare di inquadrare i vertici del club sui tabelloni dello stadio. Il Senior Advisor Claudio Ranieri sarà regolarmente al suo posto in tribuna autorità, ma il suo volto non dovrà apparire per i 65.000 dell’Olimpico. Non è un blackout televisivo – le emittenti trasmetteranno ogni dettaglio – ma un muro di gomma comunicativo eretto tra la società e il proprio pubblico per evitare che il malumore dei tifosi si trasformi in una contestazione aperta durante il match.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Atalanta, ordine di silenzio: Ranieri oscurato sui maxischermi

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