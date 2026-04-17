A Roma si è acceso un confronto tra l'allenatore della squadra e quello dell'avversaria, scatenato da un'intervista rilasciata venerdì scorso. La discussione ha portato a un confronto diretto tra i due tecnici, con dichiarazioni che hanno alimentato la tensione tra le parti. Ora, i protagonisti si concentrano sulla prossima partita, lasciando alle spalle le polemiche recenti.

Alta tensione in casa Roma dopo il botta e risposta tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. “C’è stata questa intervista venerdì che ha creato tutta questa situazione in questa settimana. Per me è stata veramente una sorpresa incredibile, perché non c’è stato mai un tono diverso tra me e Ranieri, sia nelle conferenze che facevamo magari con altra gente, oppure nei rapporti tra noi due. Quindi è stata una cosa veramente inaspettata. In tanti mesi non avevo mai avuto questa sensazione, questi toni da parte sua”, ha detto il tecnico giallorosso, alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, in merito alle dichiarazioni del senior advisor Claudio Ranieri, rilasciate a Dazn nel pre-partita di Roma-Pisa venerdì scorso.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, Gasperini risponde a Ranieri: “Parole inaspettate, ora testa all’Atalanta”

GASPERINI DOPO ATALANTA–ROMA 1-0: “PAROLE CHIARE IN INTERVISTA” | ATALANTA SQUADRA MOLTO FORTE!

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