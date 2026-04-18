Roma-Atalanta oggi in serie A | orari probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Roma e Atalanta si gioca oggi, 18 aprile, alle 20.45, concludendo il programma del sabato della 33ª giornata di Serie A. La gara si svolge allo stadio della capitale e sarà trasmessa in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming dedicate. Le formazioni probabili sono state annunciate dai rispettivi allenatori, e l'incontro rappresenta uno degli ultimi appuntamenti del campionato prima delle fasi finali.

Roma-Atalanta chiude alle 20.45 di oggi, 18 aprile, il programma del sabato della 33esima giornata di serie A. Una sfida che mette in palio punti importanti nella caccia alle prossima Champions League o a un posto per le altre competizioni europee. Un match da brividi soprattutto per Gian Piero Gasperini che sfida il suo passato al termine di una settimana difficile dopo le tensioni con Claudio Ranieri. Gasp oltretutto deve fare i conti con diverse assenze, da Dybala a Manu Koné e Wesley, ma recupera in difesa Mancini.?? Le info per chi stasera sarà all'Olimpico?? https:t.coDFKqw5UPgI #ASRoma pic.twitter.comUvUztVdE1U — AS Roma (@OfficialASRoma) April 18, 2026 I bergamaschi dal canto loro vogliono riprendere a correre dopo il doloroso ko casalingo contro la Juventus che li ha allontanati dalla zona Champions League.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma-Atalanta oggi in serie A: orari, probabili formazioni e dove vederla Atalanta Roma | 1-0 | Gli Highlights | Lega Serie A 2025 | roma atalanta Notizie correlate Leggi anche: Serie A, oggi Atalanta-Cremonese: orari, probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Serie A, oggi Roma-Cagliari: orari, probabili formazioni e dove vederla Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ultimi posti per Roma-Atalanta: le info per i tifosi giallorossi all'Olimpico; Roma - Atalanta; Roma-Atalanta: info tagliandi del settore ospiti; Roma-Atalanta: probabili formazioni e statistiche. Roma-Atalanta oggi in TV, dove vederla su DAZN o Sky e in streaming: orario e formazioniLa Roma ospita l'Atalanta nel sabato sera di Serie A, una sfida al sapore di Europa con Gasperini che ritrova la sua ex squadra: dove vedere la partita ... fanpage.it Roma-Atalanta dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioniPer novanta minuti Gasperini dovrà mettere da parte i dissapori di questa settimana con Claudio Ranieri. Davanti a lui il suo passato, l'Atalanta di Palladino che all'andata lo ha battuto 1-0 col gol ... calciomercato.com 33 Serie A Stadio Olimpico Ore 20.45 Il racconto su Radio Romanista DAJE #ASRoma #RomaAtalanta #SerieA - facebook.com facebook Roma-Atalanta, occhio alla Dea Palladino porta equilibrio e qualità Solo 1 vittoria giallorossa nelle ultime 11 in casa Numeri e precedenti che rendono la sfida pesantissima #asroma #Roma #asr #RomaAtalanta #Atalanta #Palladino #SerieA x.com