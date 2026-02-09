Oggi si gioca l’ultimo match della 24esima giornata di Serie A. Alle 18.30 l’Atalanta sfida la Cremonese in un derby lombardo che promette emozioni. I tifosi sono già in attesa di scoprire le formazioni e dove seguire la partita, mentre lo stadio si prepara ad accogliere le squadre.

Si conclude oggi, 9 febbraio, la 24esima giornata di Serie A. Due le partite in programma: alle 18.30 il derby lombardo Atalanta-Cremonese e alle 20.45 il posticipo Roma-Cagliari. Rinviata invece al prossimo 18 febbraio la partita tra Milan e Como, che non si è disputata nel weekend perché lo stadio di San Siro ha ospitato la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026. Intanto l’Inter prende il largo e lo fa grazie alla vittoria contro il Sassuolo, schiacciato per 5-0. L’Atalanta prova a risalire la china, la Cremonese punta alla salvezza. Gli uomini di Raffaele Palladino inseguono un posto utile almeno per la Conference League. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A, oggi Atalanta-Cremonese: orari, probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Atalanta e Cremonese si gioca oggi alla ventiquattresima giornata di Serie A.

Dove vedere Atalanta-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orarioAtalanta-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali ... corrieredellosport.it

Serie A, Sassuolo-Inter finisce 0-5 e Juventus-Lazio 2-2. Vincono Parma e Lecce. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Sassuolo-Inter finisce 0-5 e Juventus-Lazio 2-2. Vincono Parma e Lecce. VIDEO ... tg24.sky.it

