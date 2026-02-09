Questa sera la Serie A torna in campo con la partita tra Roma e Cagliari. La sfida si gioca alle 20, dopo la giornata che si è aperta alle 18.30 con il derby lombardo Atalanta-Cremonese. I tifosi sono già pronti a seguire gli ultimi 90 minuti di questa 24esima giornata, sperando in una vittoria delle proprie squadre.

Si conclude oggi, 9 febbraio, la 24esima giornata di Serie A. Due le partite in programma: alle 18.30 il derby lombardo Atalanta-Cremonese e alle 20.45 il posticipo Roma-Cagliari. Rinviata invece al prossimo 18 febbraio la partita tra Milan e Como, che non si è disputata nel weekend perché lo stadio di San Siro ha ospitato la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026. La Roma cerca l’aggancio al quarto posto. La Roma cerca l’aggancio al quarto posto, al momento in mano alla Juventus di Luciano Spalletti. I giallorossi arrivano al match contro il Cagliari partendo dalla brutta battuta d’arresto della scorsa settimana, quando hanno perso 0-1 in casa dell’ Udinese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A, oggi Roma-Cagliari: orari, probabili formazioni e dove vederla

Cagliari e Milan si affrontano oggi, 2 gennaio, nella prima partita del 2026 in Serie A, anticipo della 18ª giornata.

La Roma rimane in dieci a Cagliari: espulso Celik per fallo su chiara azione da gol

Roma-Cagliari, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniRoma-Cagliari si gioca oggi lunedì 9 febbraio 2026 alle 20:45 all'Olimpico: diretta DAZN e Sky, streaming su DAZN, Sky Go e NOW ... fanpage.it

Dove vedere Roma-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orarioRoma-Cagliari è in programma oggi, lunedì 9 febbraio, alle ore 20:45 , allo stadio Olimpico di Roma. corrieredellosport.it

#Cagliari, #Pisacane: «La #Roma ha grande valore, #Mina è out» Il tecnico: « #Gasperini è forte e furbo. Questa gara sarà una vera battaglia». #Dossena pronto a partire al 1', in avanti #Esposito e #Kilicsoy @MirabellaIacopo #ASRoma #RomaCagliari x.com

A BOCCE FERME DOPO IL CAGLIARI (live) - con Jacopo Norfo, Giuseppe Tamponi e la nostra mascotte, il piccione Spillonco. Linea diretta con i tifosi rossoblù. Appuntamento STASERA alle 23:30 dopo il match ROMA-CAGLIARI. Chiamate al 366 37 22 745 facebook