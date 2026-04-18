Durante la partita tra Roma e Atalanta allo Stadio Olimpico, Evan Ndicka ha dichiarato di essere soddisfatto della prestazione della squadra, sottolineando che sono stati dominanti sul campo. Ndicka ha inoltre aggiunto di non voler prestare attenzione alle tensioni che circondano il club, concentrandosi esclusivamente sull’aspetto sportivo. La squadra si è presentata con determinazione, nonostante le vicende extra calcistiche, e il difensore ha cercato di rappresentare un punto di stabilità.

Evan Ndicka non abbassa la guardia e, nel ventre dello Stadio Olimpico, prova a fare da scudo a una Roma scossa da tensioni che superano i confini del campo. Dopo l’1-1 contro l’ Atalanta, il difensore ivoriano si è presentato ai microfoni di Sky Sport con il volto di chi non accetta il verdetto di un pareggio arrivato al termine di una gara che, a suo dire, ha visto i giallorossi padroni del gioco: «Penso che siamo stati più dominanti dell’Atalanta», ha sentenziato il centrale di Trigoria, rivendicando una superiorità territoriale che però non ha portato i tre punti. Il difensore è stato chiamato a rispondere anche del clima pesante che si respira nel club, tra la contestazione della Curva Sud e le crepe interne tra dirigenza e area tecnica.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Atalanta, Ndicka alza il muro: «Siamo stati dominanti, non guardiamo al caos club»

Atalanta-Roma: Roma, Roma, Roma con polemica. Serie A 2025 2026

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