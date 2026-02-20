Bastoni Inter quante richieste dall’estero! Il club alza il muro | delineata la strategia per il rinnovo

Bastoni Inter ha ricevuto numerose offerte dall’estero, spingendo il club a rafforzare la sua posizione. La società ha deciso di mettere in atto una strategia chiara per il rinnovo del contratto, puntando a mantenere il difensore chiave. La volontà di blindarlo sul lungo termine si fa sempre più forte, mentre le trattative si intensificano. La priorità resta la continuità in una rosa già competitiva.

De Sciglio si sfoga dopo il trasferimento saltato all’Hradec Králové: «Mi hanno gravemente mancato di rispetto! I test erano positivi, poi d’improvviso.» Mercato Milan, dal Belgio conferme: Tresoldi è il nome in cima alla lista per l’attacco. La strategia di Tare Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati piazzano una cessione! Tutti i dettagli nel comunicato Infortunati Lazio, aggiornamenti completi sulle condizioni di Gila, Pedro e Basic. Le ultimissime Crystal Palace, avanti con Glasner: destino segnato per l’allenatore, mentre in estate.🔗 Leggi su Calcionews24.com

Mercato Inter, la Premier League all’assalto di Dimarco! Muro di Marotta e Ausilio e strategia già delineataL'Arsenal ha manifestato interesse per Federico Dimarco, ma l'Inter ha già definito una strategia per trattenere il giocatore.

Leggi anche: Maignan Inter, quante pretendenti in caso di addio al Milan! Ci pensa anche una super rivale ma il pericolo viene dall’estero

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.