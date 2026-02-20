Bastoni Inter quante richieste dall’estero! Il club alza il muro | delineata la strategia per il rinnovo
Bastoni Inter ha ricevuto numerose offerte dall’estero, spingendo il club a rafforzare la sua posizione. La società ha deciso di mettere in atto una strategia chiara per il rinnovo del contratto, puntando a mantenere il difensore chiave. La volontà di blindarlo sul lungo termine si fa sempre più forte, mentre le trattative si intensificano. La priorità resta la continuità in una rosa già competitiva.
De Sciglio si sfoga dopo il trasferimento saltato all’Hradec Králové: «Mi hanno gravemente mancato di rispetto! I test erano positivi, poi d’improvviso.» Mercato Milan, dal Belgio conferme: Tresoldi è il nome in cima alla lista per l’attacco. La strategia di Tare Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati piazzano una cessione! Tutti i dettagli nel comunicato Infortunati Lazio, aggiornamenti completi sulle condizioni di Gila, Pedro e Basic. Le ultimissime Crystal Palace, avanti con Glasner: destino segnato per l’allenatore, mentre in estate.🔗 Leggi su Calcionews24.com
Mercato Inter, la Premier League all’assalto di Dimarco! Muro di Marotta e Ausilio e strategia già delineataL'Arsenal ha manifestato interesse per Federico Dimarco, ma l'Inter ha già definito una strategia per trattenere il giocatore.
Leggi anche: Maignan Inter, quante pretendenti in caso di addio al Milan! Ci pensa anche una super rivale ma il pericolo viene dall’esteroVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Errore sul rosso e simulazione di Bastoni, i vertici arbitrali indignati: cosa rischia La Penna; Comunicazione Italiana; La furia di Inter-Juventus e lo squartamento di Bastoni; Simulo ergo sum: la furbizia di Bastoni e il pallone che prende i vizi della politica | il commento.
Inter, la decisione di Bastoni dopo le polemicheIl derby d’Italia tra Inter e Juventus, giocato di recente e vinto dai nerazzurri con un punteggio di 3-2, continua a generare accese discussioni, non solo per il risultato in campo, ma soprattutto pe ... newsmondo.it
Oggi Bastoni parlerà in conferenza stampa con Chivu. Ma nessuna dichiarazione cancellerà quanto visto in campo sabatoOggi pomeriggio il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni parlerà in conferenza stampa, insieme all'allenatore Christian Chivu, alla vigilia della sfida di Champions League contro ... milannews.it
Bastoni e quell’allegra plusvalenza Inter: 18 milioni per tre giovani spariti nel nulla - facebook.com facebook
#Bastoni e quell’allegra plusvalenza #Inter: 18 milioni per tre giovani spariti nel nulla x.com