Roma-Atalanta LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 20 | 45

Alle ore 20:45 si è dato il calcio d'inizio alla partita di Serie A tra Roma e Atalanta. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del fischio di inizio. La cronaca si svolge minuto per minuto, con aggiornamenti sullo sviluppo del match e il risultato in tempo reale. La diretta è stata seguita con attenzione da appassionati e tifosi, che hanno potuto seguire l'andamento della partita in modo immediato.