Inter-Roma LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 20 | 45

Alle ore 20:45 si è disputata la partita di Serie A tra Inter e Roma. Sono state comunicate le formazioni ufficiali poco prima del calcio d'inizio. La cronaca si svolge minuto per minuto, con aggiornamenti in tempo reale sul risultato finale. La partita si è giocata allo stadio di riferimento, coinvolgendo i giocatori schierati dai due allenatori. Seguiranno dettagli sui gol e gli eventi principali durante l'incontro.