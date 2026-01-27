La Roma dovrà fare a meno di Manu Koné per alcune settimane a causa di una lesione al bicipite femorale. Gli esami diagnostici hanno confermato il problema, che si è verificato durante un contrasto con Rabiot. La squadra si concentrerà ora sulla ripresa e sull'inserimento di nuovi giocatori come Pisilli ed El Aynaoui, per mantenere l’equilibrio in campo.

La Roma perde Manu Koné per un periodo stimato tra le tre e le quattro settimane: gli esami diagnostici hanno confermato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra, infortunio maturato nel contrasto con Adrien Rabiot e immediatamente percepito come serio dallo stadio e dallo staff tecnico. Il calendario chiarisce l’impatto: il centrocampista francese salterà l’Europa League contro il Panathinaikos e le sfide di campionato con Udinese, Cagliari e Napoli. Il rientro è ipotizzato per la gara con la Cremonese, ma senza forzature in vista dello scontro diretto successivo con la Juventus. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, stop Koné: tocca a Pisilli ed El Aynaoui

