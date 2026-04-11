Le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus sono state annunciate poco prima dell'inizio della partita, in programma alle 20.45 alla New. L'allenatore dell'Atalanta ha confermato Krstovic tra i titolari, mentre quello della Juventus ha scelto Holm come nuovo elemento nel reparto offensivo. Entrambi i tecnici hanno deciso le loro formazioni in vista della sfida valida per la 32ª giornata di campionato.

Atalanta e Juventus si affrontano alla New Balance Arena per l'ultimo match del sabato della 32ª giornata di Serie A. Palladino, reduce da quattro risultati utili consecutivi in Serie A, di cui due vittorie di fila, schiera Carnesecchi tra i pali e Scalvini, Djimsiti e Kolasinac in difesa. In mezzo agiranno De Roon ed Ederson, affiancati sulle linee laterali da Zappacosta e Bernasconi. Il riferimento in avanti sarà Krstovic, supportato alle spalle da De Ketelaere e Zalewski. Spalletti, che dovrà fare a meno dell'infortunato Perin, rilancia Di Gregorio in porta, protetto da Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo spazio a Locatelli e Thuram, con Holm e Cambiaso sulle fasce.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: Palladino conferma Krstovic. Spalletti lancia Holm

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