Prima del calcio d’inizio di Roma-Atalanta, il tecnico ospite si è lasciato andare a un momento di emozione durante la conferenza stampa, visibilmente commosso. La tensione nel prepartita si è fatta sentire anche tra i tifosi e gli addetti ai lavori, con il clima che si è fatto particolarmente acceso tra le due squadre. La partita si prospetta intensa, mentre i protagonisti si preparano a scendere in campo.

Il pianto di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa è l’ultima istantanea di un crollo nervoso collettivo che sta travolgendo la Roma a poche ore dal match contro l’ Atalanta. Allo Stadio Olimpico, il clima non è più quello di una vigilia sportiva, ma di una resa dei conti sentimentale e politica che vede il tecnico nerazzurro e Claudio Ranieri come due pugili suonati, pronti a farsi la guerra mentre la società giallorossa sembra scivolare in un abisso di disorganizzazione. Non è solo calcio, è lo spettacolo del “manicomio Roma”, come definito da Franco Melli ai microfoni di Radio Radio. Le lacrime di Gasperini non sono un segno di debolezza, ma una strategia di sopravvivenza o, peggio, il segnale di un rapporto umano distrutto con la dirigenza e con l’ambiente di Trigoria.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Atalanta, Gasperini in lacrime: il “manicomio” giallorosso esplode prima del match

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