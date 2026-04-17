Durante la conferenza stampa prima della partita tra Roma e Atalanta, l’allenatore della squadra ospite si è mostrato visibilmente scosso, lasciando la sala tra lacrime e ricordi. Il clima si è improvvisamente fatto teso, con l’allenatore che ha deciso di lasciare l’incontro senza rispondere alle domande dei giornalisti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata successivamente.

Il clima in sala stampa è precipitato all’improvviso durante la conferenza pre-partita tra Roma e Atalanta. Gian Piero Gasperini, visibilmente scosso dopo circa trenta minuti di confronto con i giornalisti, ha interrotto il proprio intervento per allontanarsi bruscamente dalla sala, chiudendo la porta con un colpo secco. Il tecnico ha manifestato un profondo disagio personale, lasciandosi andare a riflessioni cariche di emotività prima di abbandonare il luogo. Il peso del passato e il legame con Bergamo. Le tensioni accumulate nelle ultime settimane hanno trovato uno sfogo improvviso nel racconto del mister giallorosso. Durante il confronto,...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gasperini esplode in conferenza: scappa via tra lacrime e ricordi

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