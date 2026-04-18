Stasera si gioca una partita importante tra due squadre di Serie A. La squadra di casa ha deciso di non schierare Wesley, mentre Pisilli si è allenato in extremis dopo un infortunio. I tifosi sono presenti sugli spalti, aspettando di vedere quale formazione scenderà in campo. L’allenatore avrà il compito di scegliere la strategia migliore per affrontare l’avversario. La sfida si svolge in un clima di attesa e tensione.

Il Colosseo è pronto, ma l’arena di Trigoria è già disseminata di macerie emotive. Stasera allo Stadio Olimpico non scende in campo solo una squadra a caccia della Champions League, ma un tecnico, Gian Piero Gasperini, che ha scelto di fare da scudo umano a un gruppo decimato e scosso dalle faide societarie. «Nessun alibi», ha ringhiato Gasp, ma la realtà parla di una Roma che deve fare i conti con un’infermeria che non concede sconti proprio nel momento del giudizio contro l’Atalanta. Il verdetto dei medici è stato una sentenza: Wesley non ce la fa. Nonostante il pressing asfissiante di Gasperini per riavere il brasiliano, lo staff sanitario ha alzato il muro, alimentando ulteriormente le tensioni tra panchina e uffici.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Atalanta, Gasp si gioca tutto: Wesley resta fuori, Pisilli in extremis

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