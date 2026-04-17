Il tecnico giallorosso ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della partita contro l’Atalanta, prevista per sabato alle 20.45. Sono stati menzionati gli ultimi aggiornamenti su Wesley e Pisilli, entrambi coinvolti nel programma di allenamento della squadra. La sfida si avvicina e si attendono ulteriori dettagli sui convocati e sulle condizioni dei giocatori.

La Roma si prepara a scendere in campo per la 33ª giornata di Serie A con la sfida in programma sabato alle 20.45 all'Olimpico. Il tecnico giallorosso Gasperini ha presentato la sfida in conferenza stampa toccando alcuni punti interessanti anche in ottica fantacalcio. La Roma deve infatti far fronte a una lunga lista di infortunati a cui si sono aggiunti nelle ultime settimane Wesley e Pisilli. Il tecnico ha fatto chiarezza sulle condizioni dei due giocatori. "Wesley si sente di poter giocare, perché ha grande generosità, ha voglia di poter giocare, effettua sprint, scatti, tiri, però magari la parte medica considera, giustamente, non lo so questo, che invece ci siano dei rischi o non voglia rischiare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, le ultime su Wesley e Pisilli in vista dell'Atalanta

Notizie correlate

Roma, le ultime su Soulé, Koné e il sostituto di Wesley in vista dell'InterArchiviata la pausa per le nazionali, la Roma si rituffa in campionato con un calendario tosto.

Roma, le ultime su Dybala, Koné, Wesley e Mancini in vista del PisaLa Roma si prepara a scendere in campo per la 32ª giornata di Serie A 2025-26 in cui sfiderà il Pisa, venerdì alle 20.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Roma, le ultime su Dybala, Koné, Wesley e Mancini in vista del Pisa; Calciomercato Roma, le ultimissime su Dario Osorio: colpo dal Midtjylland; Roma, buone notizie per Mancini: ritorno in gruppo. Le ultime su Wesley, Koné e Dybala; Formazioni ufficiali Roma-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Malen, Soulé, Pellegrini, Tramoni e Moreo.

Probabili formazioni Roma-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Mancini, Wesley, Koné, Pellegrini, Raspadori, De Ketelaere, Scamacca e KrstovicLa Roma deve solo vincere per restare attaccata al quarto posto, l'Atalanta punta a un piazzamento in Europa: le ultime sulle formazioni di Gasperini e Palladino per l'anticipo dell'Olimpico. msn.com

Roma, dal ritorno in gruppo di Mancini alle condizioni di Wesley a Konè: le ultimeRiecco Mancini, Wesley ci prova mentre Koné è ancora fermo. In casa Roma sono giorni decisivi in vista della sfida contro l’Atalanta, con Gian Piero Gasperini che attende risposte dall’infermeria. Sta ... fantacalcio.it

Roma-Atalanta, Gasperini lascia la conferenza stampa in lacrime facebook

17/4/26.Si sta svolgendo a Sacrofano (Roma) il 45° Convegno delle Caritas italiane su“ANNUNCIARE IL VANGELO E PROMUOVERE L'UMANO.Imparate a fare il bene, cercate la giustizia(Is 1,17)”. Presenti per Chioggia il direttore d.Yacopo e il referente Ser x.com