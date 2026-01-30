Il commissario tecnico Gattuso punta sui suoi fedelissimi per affrontare i prossimi impegni. Ha deciso di mantenere la stessa base di squadra, inserendo solo Palestra e Verratti. A Londra ha visto alcuni azzurrabili e ha scelto di dare fiducia a chi già conosce bene, puntando su quell’intesa che potrebbe fare la differenza nei playoff.

Quando il gioco si fa duro arriva il momento dei duri, diceva John Belushi. E gioco più duro di questi playoff mondiali, per noi, non c’è. Quindi non aspettiamoci novità clamorose dalla lista con la quale Gattuso cercherà di portarci in America. Rivedremo a marzo tutti i soliti noti più Palestra, la cui entrata in azzurro non può più essere rimandato, e Verratti, se le rose del deserto fioriranno. Saranno due finali (almeno si spera due), partite “dentro o fuori”: l’eventuale seconda sfida, decisiva, in Galles o in Bosnia, contro nazionali il cui stato mentale è all’opposto del nostro. Gli azzurri con addosso il fantasma della terza eliminazione consecutiva, bosniaci o gallesi davanti a un appuntamento con la storia che non li costringe a vincere L’Italia ripartirà dai punti fermi di questo ciclo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia verso i playoff: Gattuso si affida ai fedelissimi, ma inserisce Palestra e Verratti

