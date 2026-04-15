Un anno dopo, la sfida tra Roma e Atalanta si ripresenta nel finale di campionato. Entrambe le squadre cercano ancora di ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, come già successo nella stagione precedente. La situazione attuale differisce rispetto a dodici mesi fa, ma la rivalità tra le due formazioni resta. Le due squadre si affrontano con l’obiettivo di raggiungere un risultato decisivo nella classifica finale.

Come avvenuto nella scorsa stagione, giallorossi e bergamaschi si trovano uno contro l’altro sul finire del campionato: oggi la situazione è diversa rispetto a 12 mesi fa, ma resta l’obiettivo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un anno fa fu Gasp ad escludere la Roma. Era la 36^ giornata e alla New Balance Arena si giocava uno scontro cruciale per l’accesso in Champions. L’Atalanta di Gasperini era terza e aveva bisogno dei tre punti per la matematica certezza della qualificazione, mentre la Roma di Ranieri rincorreva un quarto posto insperato dopo un avvio di stagione difficile, caratterizzato dagli esoneri di De Rossi e Juric.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Atalanta, un anno dopo: l’ex Gasp e l’obiettivo Champions

atalanta -Roma 1-0. passo falso di Gasperini

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