Stasera all’Olimpico si tiene una partita di calcio tra due squadre di Serie A. La squadra di casa cerca di superare la sua avversaria in classifica, in un incontro che potrebbe cambiare le posizioni in campionato. L’allenatore della squadra ospite ha già affrontato in passato questa formazione, e questa volta sfida il suo passato. La partita si svolge in un ambiente caldo, con tifosi che si preparano a sostenere le proprie squadre.

L’ Olimpico si trasforma in una polveriera stasera, sabato 18 aprile, per il match che può ridisegnare i confini della Serie A. La Roma di Gian Piero Gasperini sfida l’ Atalanta di Raffaele Palladino in una gara che è un groviglio di sentimenti e calcoli spietati: con il Como caduto rovinosamente a Sassuolo, i giallorossi hanno il match point per il quarto posto, mentre la “Dea” cerca lo scippo per riaprire la corsa al sesto gradino. Ma per Gasperini, l’Atalanta non è un avversario come gli altri: è lo specchio di un passato glorioso che oggi gli si rivolta contro. I precedenti recenti raccontano una vera e propria maledizione bergamasca per la Roma.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Atalanta, Gasp sfida il suo passato: missione sorpasso contro il tabù Dea

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