Stasera allo Stadio Olimpico si gioca Roma-Atalanta, in una partita che può decidere molte cose in chiave europea. La squadra di Gasperini, che aveva deciso di interrompere il ritiro, si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di avvicinarsi alla qualificazione alla Champions League. La sfida arriva dopo un periodo di tensione e discussioni tra le due squadre, mentre i tifosi aspettano un risultato che potrebbe cambiare le sorti della stagione.

Novanta minuti di apnea per scacciare i veleni e aggrapparsi al sogno Champions. Stasera lo Stadio Olimpico non è solo un teatro di calcio, ma il terreno dell’ultima chiamata per la Roma di Gian Piero Gasperini. Dopo una settimana di lacrime, ultimatum e scontri frontali con la dirigenza, il tecnico si gioca tutto contro la “sua” Atalanta con un obiettivo vitale: sfatare il tabù dei big match. In una stagione dove l’unico scalpo d’eccellenza è stato il Como, Gasp sa che solo una vittoria contro una “grande” può blindare il sesto posto e tenere viva la rincorsa al quarto. L’emergenza, però, continua a mordere le caviglie della squadra. La notizia del mattino riguarda Niccolò Pisilli: il giovane talento ha superato il test atletico sulla caviglia sinistra e ora insidia seriamente El Aynaoui per una maglia dal primo minuto.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Atalanta, Gasp rompe il ritiro: missione Champions tra rabbia e speranza

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