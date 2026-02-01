Udinese-Roma il pronostico | Gasp non può perdere il treno Champions

Da gazzetta.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la trasferta in Grecia per l’Europa League, la Roma arriva a Udine con l’obbligo di vincere. I giallorossi sanno che perdere potrebbe compromettere le speranze di arrivare in Champions, e Gasp non può permettersi altri passi falsi. La partita si presenta come un banco di prova importante per entrambe le squadre, con i padroni di casa che vogliono continuare il loro cammino in casa, mentre la Roma cerca di rimanere agganciata alla zona alta della classifica.

Dopo la trasferta in Grecia per l'Europa League, i giallorossi volano a Udine dove sono costretti a vincere per riagguantare Conte La Roma nella trasferta a Udine della 23ª giornata ha un solo obiettivo: vincere e raggiungere al quarto posto il Napoli che sabato pomeriggio ha superato al Maradona la Fiorentina e si è portato a 46 punti. Scopriamo pronostico e quote di Udinese-Roma in programma lunedì 2 febbraio alle ore 20.45. I giallorossi vengono dal difficile impegno di Atene, dove pareggiando per 1-1 contro il Panathinaikos hanno conquistato l'ingresso al tabellone principale di Europa League evitando i play off. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

udinese roma il pronostico gasp non pu242 perdere il treno champions

© Gazzetta.it - Udinese-Roma, il pronostico: Gasp non può perdere il treno Champions

Approfondimenti su Udinese Roma

Pronostico Roma-Udinese: Gasp riparte anche in campionato

Torino-Roma, per Baroni è caccia a un clamoroso tris contro Gasp: il pronostico

Torino-Roma rappresenta un’occasione importante per il Torino di Baroni, che punta a ottenere il terzo risultato positivo contro i giallorossi in questa stagione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Udinese Roma

Argomenti discussi: Udinese-Roma pronostico e quote: la chicca sul vincente; Udinese-Roma (Serie A): orario, dove vederla in tv e pronostico; Pronostico Udinese-Roma: analisi, quote e consigli; Pronostici Udinese-Roma: Statistiche, Analisi, Dove in TV 02.02.2026 Serie A.

udinese roma il pronosticoUdinese-Roma pronostico e quote: la chicca sul vincenteScopri il pronostico su Udinese-Roma con un focus sulla chicca dell'esperto sul vincente del match valido per il 23° turno di Serie A. calciomercato.com

udinese roma il pronosticoPronostico Udinese vs AS Roma – 2 Febbraio 2026Nel quadro del Serie A, la sfida tra Udinese e AS Roma promette intensità e letture tattiche di livello. Si gioca il 2 Febbraio 2026 alle 20:45 al Bluenergy ... news-sports.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.