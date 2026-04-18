Roma-Atalanta | formazioni orari e dove vederla

Domani si gioca la partita tra Roma e Atalanta, con inizio alle ore 20:45. L'incontro si terrà allo stadio della capitale e sarà trasmesso in diretta su una piattaforma televisiva nazionale. La Roma punta a consolidare la sua posizione in classifica, mentre l’Atalanta cerca punti importanti per la classifica finale. La sfida si inserisce in un momento di tensione tra la società giallorossa e l’allenatore, con discussioni interne che non coinvolgono però il campo.

Roma 18 aprile 2026 - La Roma sogna l'Europa delle stelle, quelle della Champions League, e mentre monta un clima di tensione interno tra allenatore e dirigenza, l'unica cosa che conta è vincere e Gian Piero Gasperini deve farlo contro il suo passato. Il Como stecca, la Juventus manca di continuità, mentre sulla strada dei giallorossi si staglia l' Atalanta, a propria volta in lotta per una qualificazione europea, in lotta tra il campionato e una semifinale di Coppa Italia da vincere. Con questi umori romanisti e atalantini si affronteranno nella giornata di domani, sabato 18 aprile 2026, nel match valevole per la trentatreesima giornata di Serie A.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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