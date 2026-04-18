Roma – Atalanta dove vedere la partita stasera

La partita tra la squadra di casa e quella ospite si gioca questa sera e conclude il programma del sabato di Serie A. La sfida si svolge in un impianto sportivo e coinvolge due formazioni che cercano punti importanti in classifica. Le due squadre si affrontano in una partita che potrebbe influenzare la posizione in zona europea. I tifosi possono seguire l'incontro tramite diversi mezzi di trasmissione.

La partita tra AS Roma e Atalanta BC chiude il sabato di Serie A con una sfida che può incidere molto sulla corsa alle posizioni europee. Orario di Roma-Atalanta. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma, con i giallorossi pronti a sfruttare il fattore campo per tentare il sorpasso in classifica. Dove vedere Roma-Atalanta in TV. La partita sarà visibile: su DAZN (diritti principali). in co-esclusiva su Sky e NOW. Per chi utilizza Sky, il match sarà disponibile sui canali: Sky Sport Calcio. Sky Sport 251. Sky Sport 4K. Dove vederla in streaming. Roma-Atalanta sarà visibile anche in streaming tramite: DAZN. Sky Go. NOW.🔗 Leggi su Funweek.it

Atalanta-Roma, il gol annullato a Scamacca

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