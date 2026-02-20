Atalanta-Napoli dove vedere la partita in tv e streaming
L’Atalanta ha vinto contro il Napoli, che ha avuto molte assenze per infortunio, complicando la sua partita. La squadra di Antonio Conte si è trovata in difficoltà già nel primo tempo, con pochi giocatori disponibili in difesa. La partita si può seguire in diretta su diversi canali TV e piattaforme streaming, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire ogni azione. La sfida si svolge a Bergamo, dove i padroni di casa cercano di mantenere il vantaggio. La partita si gioca alle 20:45 e sarà molto combattuta.
Trasferta insidiosa per il Napoli di Antonio Conte, che deve sempre fare i conti con numerose assenze. Domenica prossima, alle ore 15.00, gli azzurri saranno di scena sul campo dell'Atalanta. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. "Chivu non ha il diritto di parlare di Maradona. Quella di Diego era furbizia, non è mai stato un simulatore" Conte: "Champions, Europa League o Conference. In 13 partite capiremo il nostro futuro" Chivu: "Basta moralismi, ci sono casi dal gol di mano di Maradona. A Napoli abbiamo subito un torto senza dire nulla" Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli in caso di addio di Conte? Per i bookmakers c'è un favorito🔗 Leggi su Napolitoday.it
