Roma-Atalanta caso Wesley | Gasperini si arrende al veto dello staff medico

A Trigoria si è deciso che Wesley non parteciperà alla partita contro l’Atalanta. La decisione arriva dopo un confronto tra lo staff tecnico e il team medico, che ha imposto un veto sulla sua presenza. Il tecnico ha accettato il verdetto e non ha inserito il giocatore nella lista dei convocati per la sfida di questa sera. La situazione si è risolta senza ulteriori contestazioni ufficiali.

Il muro contro muro a Trigoria si è concluso con un verdetto che sa di commissariamento tecnico. Gian Piero Gasperini perde il suo pezzo pregiato: Wesley non farà parte della spedizione della Roma per la sfida di questa sera contro l’ Atalanta. Nonostante il pressing asfissiante dell’allenatore e la volontà feroce del terzino brasiliano, a vincere è stata la linea della prudenza imposta dal responsabile dell’area tecnica Claudio Ranieri e dallo staff medico giallorosso. La decisione, arrivata dopo un ultimo consulto clinico a poche ore dal calcio d’inizio allo Stadio Olimpico, certifica una frattura interna che va ben oltre la semplice gestione di un infortunio.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Atalanta, caso Wesley: Gasperini si arrende al veto dello staff medico Notizie correlate Roma, tra Gasperini e Ranieri scoppia anche il caso Wesley! Il dirigente si schiera dalla parte dello staff medico: cosa sta succedendoMercato Udinese: decisione presa sul riscatto di Zaniolo! Il presidente Soldati ha fatto un annuncio importantissimo Chelsea, rinnovo stellare per... Roma a pezzi contro l’Atalanta: lite Gasperini-medici sul caso WesleyLa Roma arriva alla sfida contro l’Atalanta con il fiato corto e l’infermeria piena. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Roma, le ultime su Wesley e Pisilli in vista dell'Atalanta; Wesley non convocato per Roma-Atalanta, ci sono Pisilli e Mancini; La lite Ranieri Gasperini, il caso Wesley, le ombre sul futuro. Così la Roma sfida l'Atalanta; VIDEO - Gasperini sull'infortunio di Wesley: Lui vuole giocare Roma-Atalanta, i medici dicono no. Roma-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie APalladino resta senza Hien. In infermeria c’è anche Sulemana In difesa, come terzo a sinistra, c’è Kolasinac in pole: dovesse riposare il bosniaco, pronto Ahanor Scalvini (recuperato dopo un piccolo p ... sport.sky.it Wesley non convocato per Roma-Atalanta, ci sono Pisilli e ManciniIl brasiliano fuori dalla lista dei giocatori a disposizione di Gasperini per la partita contro la squadra di Palladino ... corrieredellosport.it ROMA-ATALANTA, RANIERI IN TRIBUNA! Dopo una settimana di polemiche interne, la Roma è pronta a sfidare l'Atalanta in un match fondamentale per la corsa alla Champions. In tribuna, accanto al DS Massara, ci sarà anche il Senior Advisor Claudio R facebook Roma-Atalanta, Wesley non ci sarà: decisione presa, fuori dai convocati x.com