Roma si prepara alla partita contro l’Atalanta con diversi giocatori infortunati e un ambiente teso. Durante gli allenamenti, il tecnico ha avuto un confronto con i medici circa le condizioni di Wesley, coinvolto in un infortunio recente. La discussione si è protratta nel rispetto delle procedure, senza ulteriori dettagli pubblici. La squadra si concentra sulla gara, mentre i problemi di roster continuano a influenzare la preparazione.

La Roma arriva alla sfida contro l’ Atalanta con il fiato corto e l’infermeria piena. A Trigoria, la vigilia è segnata da una conta degli assenti che sa di emergenza totale: Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare ancora ai pezzi da novanta, con i box che ospitano stabilmente Dybala, Dovbyk, Pellegrini e Koné. Se per l’argentino filtrano timidi segnali di miglioramento, la realtà parla di una squadra “spuntata” proprio nel momento del ritorno del tecnico a Bergamo. Il caso del giorno riguarda però Wesley. Il brasiliano, fermo dal 30 marzo per una lesione al bicipite femorale, è diventato il centro di un duro scontro interno: Gasperini spinge per il rientro immediato, ma lo staff medico ha bloccato tutto, rinviando il test decisivo a lunedì.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma a pezzi contro l’Atalanta: lite Gasperini-medici sul caso Wesley

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