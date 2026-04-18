Roma-Atalanta alle 20.45 Gasp si commuove pensando alle stagioni con Antonio Percassi

Stasera alle 20.45 si gioca Roma-Atalanta, una partita valida per il campionato di Serie A. Prima del calcio d’inizio, il tecnico bergamasco si è emozionato ricordando il presidente dell’Atalanta e lasciando la conferenza stampa. Gasperini ha parlato di stagioni passate e del rapporto con il presidente. Il confronto tra le due squadre si avvicina, mentre il tecnico si è mostrato visibilmente colpito dai ricordi legati alla società.

Momento di forte emozione per Gian Piero Gasperini (foto Sky Sport) che si commuove parlando del presidente dell’ Atalanta Antonio Percassi e lascia la conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Roma e la Dea, stasera alle 20.45. "A Bergamo lo consideravo un ciclo chiuso, ritenevo impossibile fare di più e avevo detto da mesi che non avrei rinnovato – spiega il tecnico –. Ma se sono stato nove anni lì vuol dire che non sono una persona così brutta, che non si lavora così male con me. L’Atalanta ha fatto cose incredibili non solo per merito mio, ma anche di una società capacissima. La sintonia è venuta meno anche perché non c’era più papà Percassi, a cui ero molto legato".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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