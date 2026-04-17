Gasperini parla di Antonio Percassi e si commuove | l’ex allenatore dell’Atalanta lascia la conferenza in lacrime

Nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Atalanta, Gasperini ha parlato di Antonio Percassi, ex presidente della squadra. Durante il suo intervento, il tecnico si è commosso e ha lasciato la sala in lacrime. La partita, valida per la 33ª giornata di Serie A, sarà la seconda volta da ex allenatore contro la squadra che ha guidato per nove stagioni.

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Atalanta, match valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A che lo metterà di fronte, per la seconda volta da ex, alla squadra che ha allenato per nove indimenticabili stagioni. Nel corso dell’incontro con la stampa, il tecnico giallorosso ha concluso la conferenza stampa in anticipo e visibilmente commosso dopo aver ricordato gli anni trascorsi in nerazzurro e il rapporto che si era consolidato con la proprietà capitanata da Antonio Percassi. Le parole di Gasperini. L’ATALANTA E PERCASSI – “Cosa avevo trovato a Bergamo all’inizio del mandato e cosa c’è oggi a Roma? A Roma c’è tutto per far bene nella squadra e nell’ambiente esterno.🔗 Leggi su Bergamonews.it

GASPERINI: «L’ACCOGLIENZA DEI TIFOSI DELL’ATALANTA SARÀ BELLO, MA SENZA PRIGIONIERI»

Notizie correlate

Leggi anche: Gasperini: “Da Ranieri frasi inaspettate”. Poi parla di Antonio Percassi e scoppia in lacrime: lascia la conferenza stampa tirando un calcio a una porta

Gasperini: «Sorpreso da Ranieri, mai toni così aggressivi». Poi lascia la conferenza in lacrime parlando di Percassi«C'è stata questa intervista di venerdì scorso che ha creato tutta questa situazione in questa settimana.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Gasperini, l’Atalanta nel destino: una storia d’amore e successo; Gasperini contro il suo passato: la supersfida dell'Olimpico tra ricordi indelebili e l'urgenza europea; Gasperini a Roma è sempre il solito: ma in giallorosso non ci sono i Percassi…; Palladino, il futuro è un rebus: cosa filtra dall'Atalanta.

Gasperini parla di Antonio Percassi e si commuove: l’ex allenatore dell’Atalanta lascia la conferenza in lacrimeL'allenatore giallorosso ha interrotto la conferenza della vigilia di Roma-Atalanta dopo aver ripercorso, con grande emozione, quanto fatto nel corso dei suoi nove anni a Bergamo ... bergamonews.it

Gasperini parla dell'Atalanta. Poi si commuove e interrompe la conferenza citando Antonio PercassiGian Piero Gasperini ha vissuto una conferenza stampa densa di emozioni, alla vigilia del match contro l'Atalanta. Un po' per le recenti polemiche. tuttomercatoweb.com

#Gasperini si emoziona e sbatte la porta ricordando il rapporto con Antonio #Percassi all'Atalanta prima della cessione del club! #ASRoma #RomanewsEU #RomaAtalanta x.com

Il tecnico giallorosso si commuove ricordando il presidente Antonio Percassi e lascia la sala. Dalla Roma: sorpresa per Ranieri e focus sulla sfida Champions di Bergamo. facebook