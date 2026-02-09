LIVE Alle 20.45 Roma-Cagliari le formazioni ufficiali | Gasp si affida a Malen Pisacane con Kilicsoy

Questa sera alle 20.45 si gioca il posticipo di Serie A tra Roma e Cagliari. Gasperini punta su Malen, mentre Pisacane sceglie Kilicsoy in difesa. La Roma cerca i tre punti per avvicinarsi alla zona Champions, mentre il Cagliari vuole continuare la serie positiva dopo tre vittorie di fila. La partita promette emozioni e battaglie in campo.

(4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane (3-4-3): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulè, Malen, Pellegrini. All. Gasperini (4-3-3): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Kilicsoy, S. Esposito. (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Ayanoui, Wesley; Soulé, Zaragoza; Malen. L'arbitro della sfida sarà Matteo Marcenaro, assistenti Passeri e Trinchieri con Feliciani quarto ufficiale. Paterna Var, Di Paolo Avar.

